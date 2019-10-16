Yozgat’tan tam destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, tüm Yozgat halkının devletinin ve sınır ötesindeki kahraman Türk askerinin yanında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı, meclis üyelerinin katılımıyla açılan meclisten, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi.

Belediye Başkanı Celal Köse, kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden PKK-PYD’nin yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu belirtti.

Devletimizin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük mücadele verdiğini hatırlatan Köse, “Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır” dedi.

Başkan Celal Köse, DAEŞ, PKK, PYD ve YPG’nin hepsinin terör örgütü olduğunu ve birbirlerinden farkı bulunmadığını vurgulayarak, “Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmaktır” şeklinde konuştu.

