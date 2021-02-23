Yozgat’tan kaynak suyu

DEVLET Su İşleri (DSİ), Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Köseli Beldesi’nin içme suyu sorununu çözmeye yönelik hazırladığı proje kapsamında, Yozgat Cemil Çiçek Barajı’ndan yararlanılacak. Barajdan Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesine taşınacak suyla ilgili hat çalışmaları devam ediyor. Yozgat il merkezinin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda toplanan su Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesi ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy ilçesinin de su ihtiyacını karşılayacak. DSİ’den verilen bilgilere göre, Çiçekdağı İlçe merkezi ile Köseli Beldesi’nin artan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanacağı, bu yöndeki çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Suyun yaklaşık 19 kilometrelik hat ile Çiçekdağı İlçesine ileterek yıllık 510 bin metreküp, yaklaşık 5 kilometrelik hat ile Köseli Beldesine ileterek yıllık 320 bin metreküp içme suyu temini sağlayacak, Kırşehir-Çiçekdağı içme suyu isale hattı 1. Kısım yapımının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, ‘’Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin yıllık yaklaşık 830 bin metreküp içme suyu temini için çalışmalar devam etmektedir. İş kapsamında bin metreküp ve 500 metreküplük içme suyu deposu ve sanat yapıları imal edilecektir. İmal edilecek hat üzerine boru dağıtımı başlamış olup, hazırlıklar tüm hızıyla devam etmektedir. İçme suyu hattı spiralli çelik boru olup, imalatı selülozik kaynak ve bazik elektrot kaynak ile birleştirme yapılmaktadır’’ denildi.