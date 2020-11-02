Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1132
ALTIN
509.258
DOLAR
8.3807
STERLİN
10.8124
EURO
9.7545

Yozgat’tan İzmir’e destek

MERKEZ üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak üzere Yozgat’tan da takviye ekipler gönderildi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:22
Yozgat’tan İzmir’e destek

Yozgat UMKE ve 112Acil Ekipleri İzmir'de, meydana gelen deprem sonrası yardım için yola çıktı. Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, iş makinalarını İzmir’e gönderdiğini açıkladı. Yozgat’tan iki Arama Kurtarma Timi, Ambulans ekibi, depremin duyulmasının ardından İzmir'e hareket etti. Yozgat UMKE ve Yozgat 112 ekibi İzmir Depreminde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için görevlerine devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Yozgat’ın tüm imkanlarıyla İzmir’in yanında olduğunu belirterek, ekiplerin deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırılıp, çalışmalara başladıklarını bildirdi. Vali Polat, Yozgatlılara da, ‘’Deprem bölgesine ulaştırmak istediğiniz gıda kolisi ve kullanılmamış battaniyelerin kabul ve koordinasyonu için il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız hizmetinizdedir’’ çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’tan İzmir’e DestekIzmir DepremiGöçükArama KurtarmaYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlığın çehresi değişecek
Çamlığın çehresi değişecek
Mevlid-i Nebi etkinliği
Mevlid-i Nebi etkinliği
Yozgat’ın da ciğeri yandı
Yozgat’ın da ciğeri yandı
Komşunun suyu Yozgat’tan
Komşunun suyu Yozgat’tan
Depo yapımına başlandı
Depo yapımına başlandı
KADEM ‘teşekkür’ etti
KADEM ‘teşekkür’ etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim