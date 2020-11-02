Yozgat’tan İzmir’e destek

Yozgat UMKE ve 112Acil Ekipleri İzmir'de, meydana gelen deprem sonrası yardım için yola çıktı. Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, iş makinalarını İzmir’e gönderdiğini açıkladı. Yozgat’tan iki Arama Kurtarma Timi, Ambulans ekibi, depremin duyulmasının ardından İzmir'e hareket etti. Yozgat UMKE ve Yozgat 112 ekibi İzmir Depreminde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için görevlerine devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Yozgat’ın tüm imkanlarıyla İzmir’in yanında olduğunu belirterek, ekiplerin deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırılıp, çalışmalara başladıklarını bildirdi. Vali Polat, Yozgatlılara da, ‘’Deprem bölgesine ulaştırmak istediğiniz gıda kolisi ve kullanılmamış battaniyelerin kabul ve koordinasyonu için il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız hizmetinizdedir’’ çağrısında bulundu.