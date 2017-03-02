Yozgat'tan Haleplilere!

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı tarafından başlatılan Halep'e Yardım Kampanyasında toplanan 2 tır insani yardım malzemesi düzenlenen uğurlama töreniyle dualar eşliğinde yola çıktı.

2 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyleyen Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkan Yardımcısı Abdulmecit Oyman,"Bombaların ve silahlı saldırıların gölgesi altında yaşam mücadelesi veren Haleplilerin dramına sessiz kalmayan hayırsever milletimiz yardımlarını Türk Kızılayı aracılığıyla göndermeye devam ediyor. Ocak ayı içerisinde Türk Kızılayı, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından toplanmış olan 1 tır insani yardım malzemesini Halep'e ulaştırmıştık. Şubat ayında ise Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından toplanan temel gıda malzemeleri, battaniye ve kıyafetlerden oluşan 2 tır insani yardım malzemelerini Halep'e gönderdik Tırların temini Karayolları Şube şefliğince sağlandı. Halep'te yaşanan insani drama sessiz kalmayıp yardımlarını esirgemeyen başta yardımsever milletimize, yardımların temininde öncülük eden Yozgat Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Karayolları Şube Şefliğine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.