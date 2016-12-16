Yozgat’tan Halep’e 3 Tır!

“Halep’e Yol Açın, Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar” yardım kampanyası adı altında Yozgat genelinde toplanan 3 TIR dolusu 75 ton un, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde yola çıktı.



Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, “İhtiyaç olduğunu düşündüğümüz temel gıda maddesi 3 TIR dolusu unu İHH ve İnfak Derneğimizin aracılığıyla Halep'teki kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.



Şerefli, “Konfederasyonumuz Memur-Sen’in başlattığı “Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar.” ‘Halep’e Yol Açın’ kampanyası çerçevesinde Yozgat Memur-Sen İl temsilciliği olarak masum, mazlum kardeşlerimize yardım etmek amacıyla il genelinde İHH Yozgat Şubesi ve Yozgat İnfak Derneği aracılığı ile yardım kampanyası başlattık” şeklinde konuştu.



Rusya, İran ve Suriye rejiminin Halep’te Dünya Kamuoyunun gözleri önünde bir katliam gerçekleştirdiğini söyleyen Şerefli, “İnsanlık, Halep’te tarihin en acı imtihanını vermektedir. Halep’te suçsuz çocuklar, masum insanlar göz göre göre vahşice katledilmiş, insanlık suçu işlenmiştir ve işlenmeye de devam edilmektedir.



Yaşanan bu büyük acıya sessiz kalamayız, bu bizim acımızdır. Orada katledilen çocuklar bizim çocuklarımız, insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlara bu zulmü reva görenleri, şiddetle nefretle kınıyoruz. Halep’te insanlık ve insani bütün değerler hiçe sayılıp, çocukların çığlıkları dünyayı sararken, bu katliama sessiz kalanlara sesleniyoruz. Halep’teki bu ateş sizi de saracaktır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından ise 75 ton unu taşıyan 3 TIR, Cumhuriyet Meydanı’ndan Halep’e ulaştırılmak için yola çıktı.