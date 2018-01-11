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Yozgat’tan gitmişler

YOZGAT’tan Tokat iline giderek köpek dövüşü düzenleyen bahis çetesi, Jandarma’nın yaptığı operasyon ile yakalandı.

Yozgat’tan gitmişler

YOZGAT’tan Tokat iline giderek köpek dövüşü düzenleyen bahis çetesi, Jandarma’nın yaptığı operasyon ile yakalandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Yozgat’tan gitmişler

Tokat’ta aralarında Yozgat’ın da bulunduğu çeşitli illerden gelerek, köpek dövüştürmek suretiyle bahis yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Ütük Köyü'nde bahisli köpek dövüşleri düzenleneceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Jandarma Ekipleri, düzenlenen operasyonla Yozgat, Samsun, AmasyaTokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyelerini suç üzerinde yakalayarak 4 adet Kangal cinsi köpek ele geçirdi.  Ele geçirilen köpekler İl Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. 27 şahsa ise kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldığı, kişi başı 259'şar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. 1 hayvan sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

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