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Yozgat’tan geçti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat’ta yürütülen uygulama noktalarında Trafik Denetimlerine katıldı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

Yozgat’tan geçti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat’ta yürütülen uygulama noktalarında Trafik Denetimlerine katıldı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Yozgat’tan geçti

Genel Müdür Aktaş, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminde yer alan Muslubelen yokuşunda Jandarma-Polis ortak uygulama noktasında, görevli personel ile görüşüp, uygulama çalışmasına katıldı. Aktaş, trafik denetiminin yapıldığı uygulama noktasında, araç sürücüleri ve yolculara da trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu, araçlarda bulunan çocuklara, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, boyama kitabı, oyuncak bulunan çanta hediye etti, çocuklardan, arabayı kullanan büyüklerini kural ihlali yaptıklarında uyarmalarını istedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, daha sonra Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve üst düzey yöneticilerden yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Aktaş, Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası tarafından karşılandı. Aktaş, karşılama töreninin ardından ilk olarak Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’nu makamında ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Ziyaret süresince Emniyet Genel Müdürü̈ Mehmet Aktaş’a, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Yozgat Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt eşlik etti. 

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