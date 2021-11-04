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Yozgat’tan Edirne’ye Zambak

Yüksek getirili tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilen zambak üretimine başlanılan Edirne'nin zambak soğanları Yozgat’tan götürüldü.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:18
Yozgat’tan Edirne’ye Zambak

 Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Yozgat'ta zambak üreticisi Ramazan Lekesiz'den temin edilen zambak soğanlarının, enstitünün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan deneme bahçesinde toprakla buluşturduğunu söyledi. Edirne'de zambak üretimini yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Tülek, ‘’Amacımız anaç materyali üretip, zincir olacak şekilde ziraat odaları ve borsalarda ikinci üretimini gerçekleştirip sonrasında büyük alanlarda çiftçilerimizin üretim gerçekleştirmesi’’ dedi. (aa)

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