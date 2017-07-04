Yozgat’tan doğaya!

Bu yılın ilk keklik salımı doğal güzelliği ve endemik bitki örtüsü ile dikkat çeken Kazankaya Kanyonunda gerçekleştirildi.

Vali Kemal Yurtnaç’ın da katıldığı programda doğaya 250 adet keklik bırakıldı.

Vali Yurtnaç, 2007 yılında kurulmuş olan keklik üretim istasyonunun amacının doğada sayısı azalmaya başlayan ve özellikle Anadolu insanının çok değer verdiği kınalı kekliklerin sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Yozgat genelinde yaklaşık 3 bin kekliğin doğaya salındığını belirten Vali Yurtnaç, “Keklik üretim istasyonunda yıllık 10 bin keklik üretimi yapılıyor. Bunlardan 3 bin tanesi Yozgat genelinde geri kalan 7 bin tanesi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor. Bu gün Yozgat’ta keklik salımı başlattık. Son yıllarda doğada sayısı hızla artan ve ölümcül derecede tehlikeli olan kene ile mücadelede de keklikler kullanılıyor. Yaz mevsiminin gelip havaların ısınmasıyla birlikte kenelerde artık baş göstermeye başladı. Doğaya saldığımız keklikler doğaya kattığı güzelliğin yanı sıra kene ile mücadelede de önemli rol oynayacak” dedi.

250 adet kınalı kekliği Kazankaya Kanyonunda doğa ile buluşturduklarını ifade eden Vali Yurtnaç, vatandaşlara ve avcılara, kekliklere zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.