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Yozgat’tan Ankara’ya yöresel ürün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapılan daveti geri çevirmeyip, Yozgat’ın Boğazlıyan, Yenifakılı, Çayıralan ilçelerini ziyaret etti.

21 Aralık 2021 Salı 00:40
Yozgat’tan Ankara’ya yöresel ürün

Belediye Başkanları ile bir araya gelen Yavaş, gezdiği ilçe ve beldelerde ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Yavaş, Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın ile bir araya gelip, sohbet etti, yöreyle ilgili bilgiler edindi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçelerde kadın girişimi kooperatiflerini de ziyaret etti, kadınlar tarafından üretimi yapılan organik ürünlerin Ankara’daki belediyeye ait mağazalarda satışa sunulabileceğini bildirdi. Yenifakılı ilçesinde Kadın Kooperatifi tarafından üretimi yapılan ürünlerden yufka, çömlek peynirinin Başkent’te satışının yapılması kararlaştırıldı.

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