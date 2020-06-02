KASTAMONU Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 16 ay önce bir kişinin 23 bin lira parası ile 13 cumhuriyet altını ve cep telefonunun gasledilmesi olayıyla ilgili 2 zanlıyı Yozgat'ta yakaladı.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 16 ay önce bir kişinin 23 bin lira parası ile 13 cumhuriyet altını ve cep telefonunun gasledilmesi olayıyla ilgili 2 zanlıyı takibe aldı. 24 Ocak 2019 tarihinde evlenmek maksadıyla bir internet sitesinden tanıştığı kadının ‘yakınlarım’ diyerek gönderdiği 2 kişiyi evine alan 65 yaşındaki kişinin gasledilmesi olayıyla ilgili dosyayı yeniden açıldı. Evlenme vaadiyle kandırılan kişinin evine farklı isimlerle giden, söz konusu kişinin 23 bin lira parası ile 13 cumhuriyet altını ve cep telefonunu gasp eden zanlıların kimliklerinin titiz bir çalışma sonucu belirlendi. Zanlılar, Yozgat'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gasp ve dolandırıcılık suçlarından adli işlem başlatıldı.