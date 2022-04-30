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Yozgat’ta yakalandı

Denizli’de kayıp olan yabancı uyruklu kişinin cesedine ulaşılması ardından aynı iş yerinde çalıştığı katil zanlısı olan yurttaşı Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:14
Yozgat’ta yakalandı

Denizli’de 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kişinin bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Cesede ulaşılması ardından yapılan araştırmalarda iş yerindeki arkadaşlarının ve yakınlarının ifadesi alındı. Ardından ekipler aynı uyruktan olan kişinin öldürebileceği ihtimalini değerlendirdi. Beraber iş yerinde çalıştıklarını tespit eden ekipler şüphelinin Yozgat’a gittiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Yozgat’ta yapılan operasyon sonucunda yakalanarak Denizli’ye getirildi. ‘Kasten Öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. •iha•

Son Güncelleme: 29.04.2022 18:24
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