Yozgat’ta toprağa verildi

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı, görev yaptığı Adliye önünde düzenlenen törenin ardından Yozgat’a gönderilen cenazesi Sarıtopraklık mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa ve Yozgat’taki cenaze törenlerinde anne Fatma Karslı ile eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı. Şanlıurfa’daki cenaze törenine, baba Ünsal Karslı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.

SARITOPRAKLIKTAKİ TÖREN

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, Karslı'nın ailesine taziyede bulundu.