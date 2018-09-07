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Yozgat’ta toplanacaklar

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen iki önemli projeden birisi olan, ‘Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi’ bölge toplantısı Yozgat’ta yapılacak.

Yozgat’ta toplanacaklar

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen iki önemli projeden birisi olan, ‘Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi’ bölge toplantısı Yozgat’ta yapılacak.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Yozgat’ta toplanacaklar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Sivas, Çankırı ve Uşak İlinden proje ile ilgilenen iki koordinatör Yozgat iline gelecek. Bakanlıktan görevlendirilen uzmanlar yönetiminde bölge toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda bakanlık ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde ülkemizde kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması için geliştirilen sosyal uyum programı görüşülecek Yozgat Aile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklediğimiz çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için bakanlığımızca başlatılan ve 23 pilot ilde uygulanan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’ uygulamasının kapsamı ele alınacak” dedi.

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