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Yozgat’ta Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında oluşturulan Yozgat Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında kuruldu.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:41
Yozgat’ta Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kuruldu

Kurulun ilk genel kurul toplantısı Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşti. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına; Vali Ziya Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, ORAN Yozgat Yatırım ve Destek Ofisi İl Koordinatörü Doğu Sezen, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Dişli Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu adına Mehmet Dişli ve Tanıtma Genel Müdürlüğü İl Tanıtım Geliştirme İç Anadolu Sorumlusu Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı katıldı.  
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Tanıtma Genel Müdürlüğü İl Tanıtım ve Geliştirme İç Anadolu Sorumlusu Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı, ilin kısa, orta ve uzun vadeli tanıtım hedefleri, aksiyon planları için ihtiyaç duyulacak eğitimin planlaması, İl Tanıtım ve Geliştirme Programının genel amacı ve paydaşlarıyla ilgili konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca toplantıda Yozgat'ın turizm ürünleri ve unsurlarının tanıtımı için ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, gezi program ve rotalarının çeşitlendirilmesi, şehre ait hikâyelerin ve mitlerin öne çıkarılması, satın alınabilir kültürel ve doğal ürünlerin belirlenmesi, yerel ve sosyal medya üreticileriyle birlikte çalışılması gibi konular istişare edildi.

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