Yozgat’ta Kop Desteği

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ın önemli geçim kaynaklarının başında gelen tarım ve hayvancılık sektörlerinin geldiğini hatırlattı. Bostancı, KOP TEYAP kapsamında sektör paydaşlarının eğitim ve yayım faaliyetleri başta olmak üzere Hayvancılık Altyapısı, Kırsal Kalkınma Projeleri ve KOP KÖSİP kapsamında destek sağlandığını, desteklerin içerik, sayı ve bütçe olarak daha da artırılarak sürdürüleceğini söyledi. Bölge ekonomisini canlandırabilmek için tarım ve hayvancılıkta yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Bostancı, Bozok Üniversitemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önemli çalışmaların yürütüldüğünü, bu çalışmalar kapsamında bölgeye adapte edilebilecek yeni ürün ve yöntemlerin tespitinin yapıldığının altını çizdi. Bostancı, ‘’Geleneksel olarak bölgede üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinin ve veriminin artırılması ile birlikte bunların markalaşması, pazar değerlerinin artırılmasına yönelik çabalar ayrı bir önem taşımaktadır. Yozgat’ta henüz geleneksel bir üretim şekli ile devam eden Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine çalışmaları önemsiyoruz. Alt yapısı güçlü katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir kaz yetiştiriciliği sektörü oluşturulmaya çalışılması ortak dileğimizdir’’ dedi.