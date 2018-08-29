Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93867
ALTIN
242.129
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0478
EURO
7.3580

Yozgat’ta Kop Desteği

KOP İdaresi’nin görev sahasına 2016 yılının ortalarında dahil edilen Yozgat’ın, bu süre içerisinde 72 ayrı proje ile yaklaşık 27 milyon liralık mali destek aldığı açıklandı.

Yozgat’ta Kop Desteği

KOP İdaresi’nin görev sahasına 2016 yılının ortalarında dahil edilen Yozgat’ın, bu süre içerisinde 72 ayrı proje ile yaklaşık 27 milyon liralık mali destek aldığı açıklandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
23 Okunma
Yozgat’ta Kop Desteği

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ın önemli geçim kaynaklarının başında gelen tarım ve hayvancılık sektörlerinin geldiğini hatırlattı. Bostancı, KOP TEYAP kapsamında sektör paydaşlarının eğitim ve yayım faaliyetleri başta olmak üzere Hayvancılık Altyapısı, Kırsal Kalkınma Projeleri ve KOP KÖSİP kapsamında destek sağlandığını, desteklerin içerik, sayı ve bütçe olarak daha da artırılarak sürdürüleceğini söyledi. Bölge ekonomisini canlandırabilmek için tarım ve hayvancılıkta yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Bostancı, Bozok Üniversitemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önemli çalışmaların yürütüldüğünü, bu çalışmalar kapsamında bölgeye adapte edilebilecek yeni ürün ve yöntemlerin tespitinin yapıldığının altını çizdi. Bostancı, ‘’Geleneksel olarak bölgede üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinin ve veriminin artırılması ile birlikte bunların markalaşması, pazar değerlerinin artırılmasına yönelik çabalar ayrı bir önem taşımaktadır. Yozgat’ta henüz geleneksel bir üretim şekli ile devam eden Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine çalışmaları önemsiyoruz. Alt yapısı güçlü katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir kaz yetiştiriciliği sektörü oluşturulmaya çalışılması ortak dileğimizdir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BALIKLAR DiBE ÇEKiLDi
BALIKLAR DiBE ÇEKiLDi
Alperenlerin acı günü
Alperenlerin acı günü
Bağımlılık konuşuldu
Bağımlılık konuşuldu
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
Kasabanın çehresini değiştirdi
Kasabanın çehresini değiştirdi
Kamp başladı
Kamp başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim