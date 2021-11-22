Yozgat’ta istişare yaptılar

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi, bölge toplantısına ev sahipliği yaptı. İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek, Genel Müdür Yardımcısı Erdem Yavuz’un hazır bulunduğu toplantıya Yozgat’ın ile birlikte Aksaray, Alaca, Çorum, Develi, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde şubelerinin temsilcileri katıldı. Yozgat Belediyesi Çamlık Restaruantta kahvaltı programında bir araya gelen İlim Yayma Cemiyeti temsilcileri daha sonra Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde toplantı düzenledi. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan Moderatörlüğünde Şube başkanları faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı. Şube temsilcilerinin faaliyetler hakkında fikir alışverişi yaptığı toplantıda kış ve yaz dönemi çalışmaların yanı sıra marifet okulunun işleyişi konuşuldu. İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek, 1951'den bu yana, gece gündüz demeden çalışarak Vatanına, Milletine yararlı gençler yetiştirdiğini söyledi. Şimşek, ‘’1951'de cemiyetin kurulmasından beri ülkemizin ne zorluklar geçirdiğini eminim hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama Allah'a çok şükür ki birliğimiz beraberliğimiz ve bu cemiyet gibi ülkesini seven, vatanını seven insanlar yetiştiren cemiyetlerde yetişmiş gençlerimiz sayesinde bu gün ayakta kaldık ve ayakta kalmaya devam edeceğiz’’ dedi. Şimşek, Cemiyetin ağır sorumlulukları yerine getirmek için kolları sıvadığını, memleketin en ücra köşesine kadar hizmet ehli mensuplarla gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını bildirdi, İlim Yayma Cemiyetinin kurumsal bir kimlik aldığını ve şube sayısını artırdığını anlattı. Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan da, bölge toplantısını Yozgat’ta yapmaktan son derece mutlu olduğuna vurgu yaparak, güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nurdoğan, Cemiyet’in yarım asrı aşan bir süredir hayırlı, bereketli ve güzel hizmetler verdiğini aktardı. Nurdoğan, Türkiye genelindeki şubeleriyle, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla, eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti, kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduklarını, yurt hizmetleri kapsamında 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilen yurtta yerli ve yabancı 135 öğrenciye hizmet verildiğini, gençlik merkezinde faaliyetlere başladıklarını bildirdi. Nurdoğan, marifet okulunda ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına başladıklarını da aktardı. Nurdoğan, bölge toplantısına destek ve katkı sunan Belediye Başkanı Celal Köse ve Hizmet- İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız’a teşekkür etti.