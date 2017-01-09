Yozgat’ta ilk defa

Daha önceleri Yozgat’ta yüzme havuzunun bulunmaması nedeniyle Yüzme branşında müsabakalar düzenlenemiyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat’ta 2013 yılında ihalesi yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasının ardından ilk defa bu sene yüzme yarışmaları düzenlendi.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Okul Sporları Erkekler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları kapsamında Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda yarışma düzenlendi.

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorisinde 54 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakalar da dereceye giren sporculara ödülleri Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer tarafından taktim edildi.

Ödül töreninde konuşan Güneşer "Katılım sağlayan tüm okullarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum, turnuvayı birinci olarak bitiren okullarımıza ve sporcularımıza iller arası yapılacak olan müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Güneşer, Yozgat’ta yüzme branşında ilk defa bir turnuvanın düzenlendiğini bunu da bünyelerinde geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzuna borçlu olduklarını söyledi. Yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanması ile birlikte Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak yüzme branşında da eğitim vermeye başladıklarını hatırlatan Güneşer, ‘’Yüzme havuzumuzun faaliyete geçmesiyle birlikte yüzme branşında da öğrencilere eğitim vermeye başladık. Yüzme takımları oluşturduk. Yüzme branşına bir çok gencimiz yoğun ilgi gösterdi ve bu branşta ilk defa bir turnuva düzenledik. Oldukça zevkli geçen turnuva da öğrencilerimiz kendi branşlarında birinci gelebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ben yarı olimpik yüzme havuzumuzun Yozgat’a çok şeyler kattığına inanıyorum. Artık ilimizde de yüzme turnuvaları düzenlenebiliyor. Bu gün ilimizi kapsayan bir turnuva düzenledik. Belki yarın Türkiye çapında grup müsabakalarına hatta Türkiye şampiyonası final müsabakalarına ev sahipliği yapacağız. Ben turnuvaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum’’ diye konuştu.