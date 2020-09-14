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Yozgat’ta etkilendi

Ankara’da şiddetli bir şekilde görülen toz bulutu Yozgat merkez ile birlikte özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde de hissedildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:05
Yozgat’ta etkilendi

ANKARA’nın birçok ilçesi toz bulutlarıyla kaplanıp, hayat durma noktasına gelirken toz bulutunun etkileri Yozgat merkez ile birlikte özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde daha yoğun hissedildi. Ankara’da alçak kesimlerine kadar ulaşan toz bulutları havanın kararmasına neden oldu. Hortum ve gök gürültüsünü de beraberinde getiren fırtınada 6 kişi yaralandı, can ve mal kaybı olmadı. Toz bulutu Yozgat’ın Sarıhacılı bölgesi ile özellikle Yerköy ve Şefaatli de yoğun olarak hissedildi. Yerköy ilçesinde toz bulutu ile birlikte şiddetli rüzgar 2 apartmanın çatısını uçurdu. İlçede şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'ndaki Osmanlı ve Şen Bulut apartmanının çatısı uçtu. Çatıdan kopan kalas ve kiremitler etrafa saçılırken trafikte aksamalar yaşandı. Yerköy Belediyesi ekiplerince etrafa saçılan parçalar kaldırılırken yol da trafiğe açıldı. 

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Yozgat’ta Etkilendi
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