Yozgat’ta da oldu!

Son yıllarda aileler tarafından çocuklarının ellerine tutuşturulan akıllı telefon ve tabletler bazen yarardan çok zarar verebiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden artan bilişim suçları ve tacizleri, küçük yaştaki çocukların ruh ve beden sağlığını hedef alarak ciddi zararlar verebiliyor. Bunun son örneği maalesef Yozgat’ta yaşandı.



Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat ‘ta 10 ile 15 yaş arası çok sayıda kız ve erkek çocuğa facebook üzerinden tehdit ve şantaj ile cinsel istismarda bulunan şüpheli şahsı 2 ay süren titiz bir takibe aldı. Emniyetin yaptığı takip çalışmasında şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Şüpheli şahıs A.Y(33)nin mağdurlar adına sahte facebook hesapları açarak yeni kurbanların peşine düştüğü ve kurbanlarına şantaj ve tehditlerde bulunarak 10 ile 15 yaş arası çocuklardan zorla cinsel içerikli resim ve video aldığı bildirildi.

Şüpheli şahsın aldığı video ve resimleri çocukların ailelerine gönderdiği ve bu şekilde çocuklardan daha fazla cinsel içerik talep ettiği iddia edildi.



İTİRAF ETTİ





Yozgat Valiliği’nden alınan bilgiye göre şüphelinin alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilirken, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün şüpheliye ait akıllı telefonu incelemesinin ardından kaç çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun netleşeceği kaydedildi.

Şüpheli A.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.