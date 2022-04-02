Yozgat’ta Çiğdem Festivali

Yozgat Belediyesi, Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve baharın gelişini müjdeleyen çiğdem gezdirme geleneğini yaşatmak için şenlik düzenledi. Düzenlenen şenliğe AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte oluşturulan çiğdem alayı ev ve iş yerlerini gezerek esnaftan maniler eşliğinde çiğdem pilavı yapımı için yağ ve bulgur istedi. Geleneğe göre ilin önde gelen insanların evine gidilip yağ ve bulgur isteniyor. Bu kapsamda çiğdem alayı Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin evine de gidip yağ ve bulgur istedi. Çiğdem alayının yağ ve bulgur toplamalarının ardından Cumhuriyet meydanında program devam etti.

‘ÖRF VE ADETLERİMİZ UNUTULMAMALI’

Örf ve adetlerin yaşatılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Anadolu coğrafyasında baharın temsilcisi elçilerimiz var. Çiğdem çiçeği de baharın temsilcisidir. Aynı zamanda çiğdem, birliği, beraberliği, dirliği, yeniden şahlanışı simgeleyen bir bitkidir. Dolayısıyla Anadolu'da bütün şehirlerde çiğdem zamanı geldiğinde toplanır ve çiğdem pilavı şenliğinde ikram edilir. Bizler çocukluğumuzda bu mahallemizde bu geleneğimizi yapıyorduk. Mahallede arkadaşlarımızla birleşir kapı kapı gezer bulgur ve yağ isterdik. Bu geleneği yaparken özel birde manisi vardır. Bu mani söyleyerek isterdik yağ ve bulguru. Topladığımız malzeme ile pilav yapar arkadaşlarımız ile hep birlikte yerdik. Bu geleneğimizi önceki yıllarda ki belediye başkanlarımızdan sürdürenler oldu. Ama bu geleneğimiz bir zamanlar unutulmuş bir şey. Bizde bu geleneği nesillerimize, geleceğimize aktarmak istedik. Şenliğimizi devam ettirelim örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktaralım istedik bu kapsamda belediye olarak bu şenliği organize ettik. İnşallah yapmış olduğumu bu şenliğimizi her sene yapmayı planlıyoruz” dedi.

‘KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMALI’

Geleceğin Türkiye’sini inşa etme noktasında sadece maddi değerlere değil aynı zamanda kültürel değerlere de sahip çıkması gerektiğini ifade eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Değerlerimizi, örf ve adetlerimizi unutmamalıyız. Devletimizi devlet yapan değerlerden birisi de kültürdür. Belediyemiz tarafından düzenlenen Çiğdem Şenliğine katılmak beni oldukça mutlu etti. Dolayısıyla bizler geleceğin Türkiye’sini inşa etme noktasında sadece maddi değerlerimizi değil, aynı zamanda kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki gelecek olan kuşaklara aktardığımız zaman güçlü Türkiye refahını izah etmiş oluruz. O manada Anadolu'da kültürel bir değer olarak kabul edilen ve UNESCO tarafından da kültürel miras olarak değerlendirilen Çiğdem Şenliği'nin yeniden yapılmasından dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİ’

Çiğdem şenliği birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunun altını çizen Vali Ziya Polat, “Geçtiğimiz günlerde Türk'ün en büyük bayramlarından biri olan Nevruz Bayramını hep beraber kutlamıştık. Çiğdem Şenliği de Anadolu'nun en büyük bayramlarından biri. Birlik beraberliğimizin en büyük göstergelerinden biri çiğdem şenliğimizi yapıyoruz. Bereketin şenliğini, umudun şenliğini yapıyoruz. Tabi bu şenliğin birkaç yıldır maalesef salgından dolayı ötelenmişti. Bu yıl görüyoruz ki insanımız da toprağımız da çiğdem bereketini özlemiş. Bunu tekrar hayata geçiren başkanımıza, kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Ramazan öncesi bereketli bir günde şenliğimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından toplanan malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'nda çiğdem pilavı pişirildi. Pişirilen pilav il protokolünün de katılımıyla vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan çiğdem şenliği halk oyunları gösterileri ile sona erdi.



