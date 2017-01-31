‘Yozgat’ta buluşuyoruz’

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, kısa bir süre önce hasta kabulüne başlayan ilk ‘Şehir Hastanesi’ başta olmak üzere, ‘Havaalanı’, ‘3. Organize Sanayi Bölgesi’, ‘Termal Bölge’, gibi pek çok önemli yatırımın Yozgat’a kazandırılmasında Ankara’daki siyasi güç birliğinin etkili olduğunu söyledi.





Milletvekili Ertuğrul Soysal, yoğun geçen Anayasaya görüşmelerinin ardından memleketi Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bu çerçevede AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ve Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Soysal, Genel Koordinatörümüz Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’la Yozgat gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





ŞEHİR HASTANESİ ‘SAĞLIKTA KALİTE’ DEMEK!

Soysal, 16 Ocak’ta hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Yozgat’a yapılmış sağlık alanındaki en büyük yatırım olduğuna dikkat çekti.

Hastanenin özel hastane kapasitesinde hizmet verdiğini kaydeden Soysal; “Şehir hastanemizin Yozgat’a kazandırılması adına önemli girişimlerde bulunduk ve hamdolsun hasta kabulüne başladı” dedi.





HAVAALANI VE 3. OSB

Havaalanı ve 3’üncü OSB ile ilgili çalışmalarını yakinen takip ettiklerini kaydeden Soysal; “Havaalanı ile ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde Bilim ve Teknoloji Bakanlığımızdaki yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Kalkınma Bakanlığından ödeneği çıkan havaalanının projesi büyük oranda tamamlandı. Aynı güzergahta bulunan 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de istimlak çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Gerekli alt yapı çalışmaları önümüzdeki aylarda tamamlanacak. İnşallah en kısa sürede buranın temelini de atmış olacağız” diye konuştu.





TERMAL BÖLGE YOZGAT!

Termal tesisler açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin bu alanda turist potansiyelinin artırılması için oluşturulacak termal kentler projesine Yozgat'ın da dahil edildiğini hatırlatan Soysal, yer alması yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda Orta Anadolu’da Yozgat’ımızın da yer aldığı Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’nin de yer aldığı 4 bölgede termal turizm master planı hazırlandı. İnşallah yatırımcılarımızı teşviklerden yararlanıp yeni yatırımlar hayata geçirmek üzere Yozgat’ımıza bekliyoruz” diye konuştu.



İNANDIK BARAJI TAMAM

Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yerköy İlçesi’nde İnandık Sulama Barajı’nın yatırım programına alındığını hatırlattı.

İnandık Sulama Barajının DSİ tarafından 1962 yılında planlamaya hatırlatan Soysal, Anadolu topraklarının bereket saçacağını ifade etti.





BİR VE BERABERİZ

Soysal, Yozgat’ı yatırımların gelmesinde Ankara’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki birlikteliğin önemli katkısının olduğunu söyledi.