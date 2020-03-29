Yozgat’ta bir köy daha karantinaya alındı

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘’İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir’’ denildi.

Öte yandan, Çekerek ilçesinin Yukarıkarahacılı köyündeki karantina uygulamasının devam ettiği, jandarmanın köyü giden tüm yolları kestiği bildirildi.