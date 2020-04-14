Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96399
ALTIN
372.981
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.4760
EURO
7.4136

Yozgat’ta Belediye personeline 700 liralık destek

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personelinin maaşlarına 700 lira brüt ilave ödeme yapılacağını duyurdu.

14 Nisan 2020 Salı 00:06
4 Okunma
Yozgat’ta Belediye personeline 700 liralık destek

. Başkan Köse, korona virüs salgınına karşı ilk günden aldıkları yayılmayı önleyici tedbirlerde görev alan personele teşekkür etti, sahada görev yapan belediye personellerini sevindirdi. Başkan Köse, çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, ‘’Yalnızca Türkiye değil, yalnızca Yozgat değil, tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü var. Mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev, yaptığımız işin en iyisini en düzgün bir şekilde yapabilmektir’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, iyi günde ve kötü günde halka hizmet etmekle mükellef olduklarını kaydederek, belediye personelinin, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini anlattı. Başkan Köse, ‘’Bugün, 'kuru kuruya da teşekkür olmaz' diyoruz.  Bu aydan itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımızın tamamında bu olağan üstü hal devam ettiği müddetçe, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 lira brüt olarak destek vereceğiz. El birliği ile bu süreci atlatacağız’’ diye konuştu. (Seyfi Çelikkaya)

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’ta Belediye Personeline 700 Liralık Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa’dan 700 aileye gıda desteği
Borsa’dan 700 aileye gıda desteği
Eldivenleri, maskeleri sokağa atmayın!
Eldivenleri, maskeleri sokağa atmayın!
Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar
Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar
Belediyeden sağlık seti desteği
Belediyeden sağlık seti desteği
Kolonya ve dezenfektan üretimi
Kolonya ve dezenfektan üretimi
Sokaklarda dezenfekte
Sokaklarda dezenfekte
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim