Yozgat’ta Belediye personeline 700 liralık destek

. Başkan Köse, korona virüs salgınına karşı ilk günden aldıkları yayılmayı önleyici tedbirlerde görev alan personele teşekkür etti, sahada görev yapan belediye personellerini sevindirdi. Başkan Köse, çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, ‘’Yalnızca Türkiye değil, yalnızca Yozgat değil, tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü var. Mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev, yaptığımız işin en iyisini en düzgün bir şekilde yapabilmektir’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, iyi günde ve kötü günde halka hizmet etmekle mükellef olduklarını kaydederek, belediye personelinin, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini anlattı. Başkan Köse, ‘’Bugün, 'kuru kuruya da teşekkür olmaz' diyoruz. Bu aydan itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımızın tamamında bu olağan üstü hal devam ettiği müddetçe, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 lira brüt olarak destek vereceğiz. El birliği ile bu süreci atlatacağız’’ diye konuştu. (Seyfi Çelikkaya)