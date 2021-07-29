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Yozgat’ta araç sayısı artıyor

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:50
Yozgat’ta araç sayısı artıyor

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3, kamyonette yüzde 16,3 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7,0 artarken otobüste yüzde 15,5, minibüste yüzde 1,2 azaldı. Yozgat'ta ise Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 110 bin 214, bir önceki ay 109 bin 985, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 567 olarak gerçekleşti. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri' de Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 401 bin 36, bir önceki ay 399 bin 525, geçen yılın aynı ayında ise 384 bin 455 olarak gerçekleşti. Haziran ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 110 bin 214 adet taşıtın yüzde 45,25'ini otomobil, yüzde 2,09'unu minibüs, yüzde 0,52'sini otobüs, yüzde 12,14'ünü kamyonet, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 3,58'ini motosiklet, yüzde 0,34'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,28'ini ise traktör oluşturuyor. Yozgat' ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,46 oranında arttı. 

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Yozgat’ta Araç Sayısı Artıyor
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