Yozgat’ta Arabaşı geleneği günleri başladı

Yozgat’ın yöresel yemeği olan ve Yozgat adına tescillenen arabaşı, dostlar arasında muhabbeti, birlik ve beraberliğin artmasına vesile oluyor. Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen arabaşı çorbası günümüzde, tavuk, kaz ve hindi eti ile yapılıp pişirilmiş hamurla birlikte ikram ediliyor. Kısa adı YOYŞED olan Yozgat Yazarlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile kısa adı YOFSAD olan Yozgat Folklor ve Sanat Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ilgi gördü. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, sazlar çalındı, defler eşliğinde türküler, şarkılar seslendirilip, şiirler okundu. Ardından geleneksel arabaşı ikramı yapıldı.