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Yozgat’ta açıldı

Yozgat’ta, lastik üreticisi Brisa işbirliği ile hızlı bakım ve lastik merkezi 'Otopratik' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:34
Yozgat’ta açıldı

Daha öncesinde de otomotiv işi ile uğraştıklarını belirten Otopratik Yozgat işletme sahibi Tuğba Ünalan, alanında en profesyonel marka olan Otopratik tabelası altında hızlı araç bakım konseptinde fark yaratan bir mağaza olmak için çabalayacaklarını belirtti.  Mağazanın otomobil ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacağını belirten Ünalan, müşteri için en iyi yolculuğu tasarlayacaklarını ifade etti. Ünalan, “Otopratik, araç sahibinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri en kısa sürede gerçekleştirmektedir. Bundan sonra Yozgatlılar da Otopratik hizmetlerinden yararlanabilecekler” diye konuştu.
‘HEYECANLIYIZ’
Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısıyla hizmete sunduklarını söyleyen Ünalan, “Amacımız müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamaktır. Bu manada Yozgatlı halkımıza hizmet vermek için bu sektörde en kurumsal firma ile anlaşarak Otopratik’i Yozgatlı halkımız ile buluşturduk. Böyle bir hizmet ile halkımıza hizmet vermekten dolayı oldukça heyecanlıyız. İş yerimiz hem bizlere hem de halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
YOZGAT’TA TEK KADIN
Bu sektörde Yozgat’ta tek kadın olarak hizmet vereceklerini belirten Ünalan, “Kadın sürücülerimiz Yozgat’ta da oldukça arttı. Bu manada sürücülerimizin güvenle gelip araçlarına bakım yaptırabilecekleri bir yer açtık. Kadınlarımız ister istemez araçlarına bakım yaptırmak istediklerinde ya eşlerine veriyorlar ya da yakın bir akrabalarından rica ediyorlar. Ama artık kadınlarımızda Otopratik şubemiz ile kendileri istedikleri zaman gelerek araçlarının bakımlarını yaptırabilecek” şeklinde konuştu. •Selma Şahin• 

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Yozgat’ta Açıldı
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