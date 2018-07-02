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Yozgat’ta 7 yıldır var

MEVSİMLİK tarım işçilerine yönelik Polatlı’da kurulan çadır kentlerle ilgili haberlerde ilk olduğu belirtildi.

Yozgat’ta 7 yıldır var

MEVSİMLİK tarım işçilerine yönelik Polatlı’da kurulan çadır kentlerle ilgili haberlerde ilk olduğu belirtildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat’ta 7 yıldır var

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta uygulama 2011 yılında başlanıldı. Şefaatli ilçesinde tarım alanlarında kurulu çadır kent içerisinde öğrencilerin eğitim göreceği okul, elektrik, su gibi ihtiyaçlarına yönelik tesislerde bulunuyor. Habere göre, ilk olarak Polatlı yerleşkesinde 200 çadır kurulduğu, çocuklara yönelik sosyal donatı alanlarının da bulunduğuna yer verildi. Bunun yaygınlaştırılacağını da altı çizildi. Yozgat’taki tarım alanlarına yakın bölgelerde tesisler bulunuyor. 

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