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Yozgat’ta 6 kişi itikafa girdi

YOZGAT’ta 6 kişi, camide itikafa girerek Ramazan’ın son 10 gününü ibadetle geçecek.

Yozgat’ta 6 kişi itikafa girdi

YOZGAT’ta 6 kişi, camide itikafa girerek Ramazan’ın son 10 gününü ibadetle geçecek.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgat’ta 6 kişi itikafa girdi

Hazreti Muhammed'in sünnetlerinden "itikaf"ı yerine getirmek için ramazan ayının son 10 gününde vatandaşlar, ibadet için camilere kapandı. İtikafa girenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, tesbihatta bulunuyor. Ramazan’ın son 10 gününde Kadir Gecesini arayan vatandaşlar, gecelerini dua ve ibadetle geçirirken, gündüz vakitlerinde ise dinleniyor. Öğle vaktine kadar uyuyarak dinlenen vatandaşlar, öğle namazını kıldıktan sonra da çeşitli ibadetlerle günlerini geçiriyor. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, ikisi yabancı uyruklu toplam 6 vatandaşın Bilal Şahin camii’nde itikafa girdiğini söyledi. Yozgat’ta Bilal Şahin Camii’nin itikaf için uygun görüldüğünü belirten Müftü Sezik, "Peygamber efendimiz ramazan ayında itikafa girmiş ve ümmetini de bu itikafa girme konusunda teşvik etmiştir. İtikaf güçlü bir sünnettir. İtikafa beş vakit cemaatle namaz kılınan camilerde girilir. İtikafa girenler, dış dünyayla bağlantısını keser ve sadece zamanını Allah'a tahsis etmiş olur. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ile nafile ibadetlerle, nefis muhasebesiyle zamanını değerlendirmeye çalışır. İtikaf ibadetini yapanlar, Kadir Gecesi'ni hem bulma hem de en iyi şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyorlar"  dedi.
İtikaf nedir?
Ramazan ayının son 10 gününde gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye itikaf denir. Ramazan-ı Şerif’te itikaf müekked sünnettir ancak itikaf sünnet-i kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İtikaf eden, camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir.

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