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Yozgat’ta 13 kişide virüs tespit edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 03:02
Yozgat’ta 13 kişide virüs tespit edildi

En çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli illerinde görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'nde 410 kişide korona virüs tespit edildi. Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'nde 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti. Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu. Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımına göre Yozgat’ta 13 vakanın bulunduğu kaydedildi.

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