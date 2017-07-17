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Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK’da Teknik Direktör Memduh Fidan, şampiyonluğun favorisi olacaklarını söyledi.

Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK’da Teknik Direktör Memduh Fidan, şampiyonluğun favorisi olacaklarını söyledi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:05
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Yozgatspor ilk antrenmanını yaptı

BAL Ligi’nde hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor 1959 FK’da futbolcular Cuma günü toplandıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı siyahlılarda 6 iç 15 dış olmak üzere toplam 21 futbolcu transfer edilirken, yeni sezon hazırlıklarına 25 futbolcu katıldı. 
Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk parolası ile yola çıkan  Yozgatspor 1959 FK, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına kulüp Tesisleri’nde başladı. 
Kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Memduh Fidan yönetiminde sahaya inerek ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına tempolu koşu ile başlayan kırmızı siyahlılak yakyaşak 1,5 saat çalıştı. 
Teknik Direktör Memduh Fidan, kendilerini yoğun bir kamp döneminin beklediğini belirterek, hedefe ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını üç etaplı kamp dönemi ile geçireceklerini aktaran Fidan, 30 Temmuz’a kadar ilk etap kamp çalışmasını devam ettireceklerini kaydetti. Yozgat’ta bir hazırlık maçı yapmayı istediklerini dile getiren Fidan, hazırlık maçının ardından futbolculara iki gün izin vereceklerini vurguladı.Fidan, “Ligi şampiyon tamamlamak için disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sezon bir çok takım kadrosunu güçlendirdi. Takviyeler yaptı. Şampiyonluk için her zamankinden daha çok çalışacağız. Hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyeceğiz, hiçbir rakibi de küçümsemeyeceğiz. Umarım sezon sonunda başarılı mücadelemizi şampiyonlukla taçlandırırız” dedi.
Yozgatspor gündü çift idmanla çalışmalarına devam edecek.
Öte yandan Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yeni sezonun ilk çalışmasını bir süre izledi.
 

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