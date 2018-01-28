Yozgatlının yurdu açıldı

Yozgatlı öğrencilerin ile İstanbul dışından gelen konukların kendi evleri gibi kalabilmelerine imkan sağlayacak tesisin açılışına katılım yoğun oldu. İstanbul Fatih’te inşa edilip, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında konaklamak isteyenlere kapısını açan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi'nin resmi açılışında Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Onal, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İstanbul Milletvekilleri Hurşit Yıldırım, Ekmelettin İhsanoglu, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Yozgat İl Genel Meclis Baskanı Halil Şahbaz, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara Demokrat Dernekler :Başkanı İbrahim Çetin, Yozgat Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, Kocaeli Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar da katıldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı H. Ahmet Yılmaz, inşaatına 2016 yılında başlanan, tamamı Yozgatlı iş adamlarının bağışlarıyla Yozgat İl Özel İdaresi'ne ait arsa üzerinde yaptırılan binanın kullanım hakkını bir protokolle federasyon adına devraldıklarını hatırlattı. Yılmaz, Fatih'te tarihi yarımada da konumlanan 150 yatak kapasiteli yurtta öncelikle Yozgatlı öğrencilere tahsis edileceğinin altını çizdi.

Yılmaz, ‘Bizlerin ve bizden önceki nesillerin yaşadığı acı tecrübeleri yeni neslin yaşamaması için, yüz binlerce Yozgatlının yaşadığı bu metropole bir öğrenci yurdu yapma kararımızı hayata geçirdik. Bu anlamda bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Burasının resmi açılışını da yapmak bize nasip oldu’ dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilip, bina gezildi.



