Yozgatlıların çatısı büyüyor

Yozgatlı dernek ve vakıflar bir araya gelerek Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nu kurdular. Aralarında yurt içinden on üç il, yurt dışından ise altı farklı ülkede onlarca farklı şehirde yaşayan Yozgatlı gurbetçilerin bulunduğu, merkezi Ankara olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu resmi olarak kurulduğunu ilan etti. Resmi hüviyete kavuşan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun Ağustos ayı içerisinde kurucular kurulu toplantısı ile görev dağılımı ve planlama yapacağını belirtildi. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kaan Pınarcıoğlu Konfederasyonun kuruluşu hakkında bilgiler verdi. Yozgatlıların birlik ve beraberliğiyle kısa zamanda çok mesafe kat edeceğini ifade eden Pınarcıoğlu “Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır demiştik ve o günlerden birisi olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu kurma çalışmalarımızın nihayetine ermiş bulunmaktayız” dedi.

Dünya üzerinde yaşayan yüzbinlerce Yozgatlının tek bir çatı altında bir araya gelmesinin Yozgat’a ve Yozgatlıya büyük getirilerinin olacağını ifade eden Pınarcıoğlu, “Şeffaf, geniş tabanı olan tüm il ve ülkelerdeki Yozgatlı Dernek ve Federasyonları kapsayan 9 Federasyon, 1 Vakıf, 15 il ve 350 dernek ile kurulmuş olan Konfederasyonun kurucu üyeleri şu derneklerdir: İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Ankara Yozgatlı Demokrat Dernekler Federasyonu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, Bursa Yozgatlılar Federasyonu, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu , Almanya Yozgatlılar Platformu, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu, Avusturya Yozgatlılar Federasyonu, Fransa Yozgatlılar birliği, Yozgat Birlik Dayanışma Vakfı Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Aydın, Tekirdağ, İzmit, Antalya, Adana, Yalova il Dernekleri ve Federasyonlara Bağlı 350 Dernek” diye konuştu.

