Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgatlıların Arabaşı buluşması

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından Organize edilen Yozgatlı Üniversite Öğrencileri, Kadın Kolları, Dernek Başkanları, Yozgatlı iş insanı ve bürokratların katılımı ile arabaşı etkinliği düzenlendi.

21 Aralık 2021 Salı 00:30
Yozgatlıların Arabaşı buluşması

Etkinliğin konuğu Refahyol Hükümeti Ekonomi Baş Danışmanı, federasyonda 2. Dönem Genel Başkanlığı da yapan hemşerimiz ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ oldu. ‘Kripto Para Güncel Ekonomik Göstergeler’ konulu söyleşi yoğun katılım ile gerçekleşti. Hem Yozgatlı üniversite öğrencilerinin birbirleriyle tanışmalarına, buluşmalarına vesile olmak hem de güncel konularda katılımcılara katkı sağlamak adına düzenlen programların aylık olarak devam ettirileceği bildirildi. Katılımcılara söyleşi sonrası Arabaşı ikramında bulunuldu, Yozgat Kültürü de gurbette hatırlatılmış oldu. Programa, Trakya Fed Başkanı Burhan Koç, Yönetim Kurulu üyeleri, Bolu Dernek Başkanı Mustafa Demirel, Kocaeli Dernek Başkanı Salih Ata, hayırsever insanları, bürokratlar, kadın, gençlik ve dernek başkanları katıldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz,  Prof. Dr. Osman Altuğ’a Aydıncık Kadın Kooperatifi tarafından üretilen Amatis Taşından yapılmış Tespih ve Yozgatspor Forması hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlıların Arabaşı BuluşmasıYozgatIlerigazetesiAralıkSalıHaberIstanbulYozgatlılıarFederasyonuöğrencilerKadınKollarıDernekBaşkanlarıAdamlarıBürokratlarArabaşıEtkinliğiDüzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali OSB’yi gezdi
Vali OSB’yi gezdi
Yozgat’tan Ankara’ya yöresel ürün
Yozgat’tan Ankara’ya yöresel ürün
Kanseri Tetikliyor!
Kanseri Tetikliyor!
Doğaya yem bırakılıyor
Doğaya yem bırakılıyor
Kirlilik uyarısı
Kirlilik uyarısı
GENÇLiK BULUŞMASI
GENÇLiK BULUŞMASI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim