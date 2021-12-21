Yozgatlıların Arabaşı buluşması

Etkinliğin konuğu Refahyol Hükümeti Ekonomi Baş Danışmanı, federasyonda 2. Dönem Genel Başkanlığı da yapan hemşerimiz ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ oldu. ‘Kripto Para Güncel Ekonomik Göstergeler’ konulu söyleşi yoğun katılım ile gerçekleşti. Hem Yozgatlı üniversite öğrencilerinin birbirleriyle tanışmalarına, buluşmalarına vesile olmak hem de güncel konularda katılımcılara katkı sağlamak adına düzenlen programların aylık olarak devam ettirileceği bildirildi. Katılımcılara söyleşi sonrası Arabaşı ikramında bulunuldu, Yozgat Kültürü de gurbette hatırlatılmış oldu. Programa, Trakya Fed Başkanı Burhan Koç, Yönetim Kurulu üyeleri, Bolu Dernek Başkanı Mustafa Demirel, Kocaeli Dernek Başkanı Salih Ata, hayırsever iş insanları, bürokratlar, kadın, gençlik ve dernek başkanları katıldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Osman Altuğ’a Aydıncık Kadın Kooperatifi tarafından üretilen Amatis Taşından yapılmış Tespih ve Yozgatspor Forması hediye edildi.