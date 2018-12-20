Yozgatlıları davet etti

Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyecilikte geçen beş yılın kapsamlı ele alınacağı toplantıyı bugün saat 17.00’de Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirecek.

Toplantıda, Yozgat’a yapılan beş yıllık proje ve hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik de önemli bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Kazım Arslan’ın Yozgatlı vatandaşlara da toplantıda önemli mesajlar vereceği bildirildi.

Tüm Yozgat halkını toplantıya davet eden Başkan Kazım Arslan’ın düzenlediği toplantı içeriği bakımından tüm Yozgatlı vatandaşları yakından ilgilendiriyor.