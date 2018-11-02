Yozgatlılardan ziyaret

İstanbul ve Yozgat’taki faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaret samimi bir havada gerçekleşti. Ziyarete, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti Meclis Üyesi ve grup sözcüsü Ömer Şahan, Avrupa Yozgatlılar Federasyon Başkanı Veysel Filiz, Yönetim Kurulu üyelerinden Emirhan Aydoğmuş, Süleyman Saçan, Erdoğan Şahin, Tarık Şahin, Ali Doğan, Sema Yüce ve federasyon genel sekreteri Uğur Akkaya hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'a federasyon hakkında bir sunum yapıldı, testi kebabı programına davet edildi.