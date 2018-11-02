Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
218.296
DOLAR
5.4884
STERLİN
7.1591
EURO
6.2702

Yozgatlılardan ziyaret

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Yozgatlılardan ziyaret

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.

02 Kasım 2018 Cuma 08:32
17 Okunma
Yozgatlılardan ziyaret

İstanbul ve Yozgat’taki faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaret samimi bir havada gerçekleşti. Ziyarete, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti Meclis Üyesi ve grup sözcüsü Ömer Şahan, Avrupa Yozgatlılar Federasyon Başkanı Veysel Filiz, Yönetim Kurulu üyelerinden Emirhan Aydoğmuş, Süleyman Saçan, Erdoğan Şahin, Tarık Şahin, Ali Doğan, Sema Yüce ve federasyon genel sekreteri Uğur Akkaya hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'a federasyon hakkında bir sunum yapıldı, testi kebabı programına davet edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlılardan Ziyaret
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KOP’tan 41 milyonluk destek
KOP’tan 41 milyonluk destek
Yağışlar yüz güldürdü
Yağışlar yüz güldürdü
Ağaçlara kış bakımı
Ağaçlara kış bakımı
Başkan Hastaları ziyaret etti
Başkan Hastaları ziyaret etti
CAMiLERi iNCELEDiLER
CAMiLERi iNCELEDiLER
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim