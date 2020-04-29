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Yozgatlılardan tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir iftar da benden’ kampanyasına en fazla destek Yozgatlılardan geldi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:04
Yozgatlılardan tam destek

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başlayan 'Bir iftar da benden' kampanyası sona erdi. Kampanyaya en fazla destek Yozgatlılardan geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  “Gelen talepler ve kapasitemiz oranında kampanyamız amacına ulaşmıştır. Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır. Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla gerçekleşen ve çok kısa bir sürede yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan bu kampanyamız sona erdi diye hiç kimse üzülmesin” diye belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ‘Bir iftar da benden’ kampanyası başlatmıştı. İlk 24 saatte alınan iftar paketi sayısının 400 bini geçtiği kampanya sona erdi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı ve kampanyanın amacını tamamladığı belirtildi. Kampanyaya Yozgatlılar da büyük ilgi gösterdi. 65 Yozgatlı tarafından verilen destek ile 493 aileye iftar menüsü ulaştırıldığı öğrenildi.

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Yozgatlılardan Tam Destek
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