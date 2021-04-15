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Yozgatlılardan örnek davranış

KOCAELİ Yozgatlılar Federasyonu, bir önceki ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan Ayı'nda da mağdur ailelere verilmek üzere 300 civarında Ramazan kolisi hazırlayarak, mağdur ailelere ulaştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:53
Yozgatlılardan örnek davranış

Federasyonunun merkezi olan Gebze'de hazırlanan ramazan kolileri, federasyon bünyesinde bulunan derneklerin başkanları vasıtası ile mağdur ailelere teslim ediliyor. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mağdur durumda bulunan ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Akalın, '’Şu anda ülkemiz ve dünya ciddi bir sıkıntıdan geçiyor. İşini kaybeden, mağdur durumda bulunan çok sayıda ailemiz var. Federasyon olarak bizde elimizden geleni yapmak istedik ve bu manevi değeri büyük olan ayın mahiyetine uygun olarak koliler hazırladık ve mağdur ailelere ulaştırıyoruz’’ dedi. (Mustafa Eranıl/Kocaeli)

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