Yozgatlılardan örnek davranış

Federasyonunun merkezi olan Gebze'de hazırlanan ramazan kolileri, federasyon bünyesinde bulunan derneklerin başkanları vasıtası ile mağdur ailelere teslim ediliyor. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mağdur durumda bulunan ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Akalın, '’Şu anda ülkemiz ve dünya ciddi bir sıkıntıdan geçiyor. İşini kaybeden, mağdur durumda bulunan çok sayıda ailemiz var. Federasyon olarak bizde elimizden geleni yapmak istedik ve bu manevi değeri büyük olan ayın mahiyetine uygun olarak koliler hazırladık ve mağdur ailelere ulaştırıyoruz’’ dedi. (Mustafa Eranıl/Kocaeli)