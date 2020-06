Yozgatlılardan önemli karar

DÜNYA genelinde yaşanan virüs nedeniyle uzun bir zamandır bir araya gelemeyen Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi yaptığı toplantıda, bir takım kararlar aldı. Başkan Salih Ata başkanlığında bir araya gelen Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Derneğe ait yeni bir bina almak için fikir alış verişinde bulunan dernek yöneticileri, bu konuda çalışma başlattı. Dernek Başkanı Salih Ata, her zaman her koşulda birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini, her bir Yozgatlının ülke ve millet için yapacağı çok şeyin olduğunu, bu yüzden üzerlerine düşen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek için gece-gündüz çalışacaklarını söyledi. Ata, ‘’Sadece ülkemiz değil, bütün Dünya bu virüs nedeniyle yeni bir döneme girdi. Bu yüzden her birey üzerine düşeni yapmalıdır. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Vatanımız-milletimiz için çalışmalıyız. Yozgatlının bulunduğu her bir

Oluşum, bizim için önemlidir. Her oluşumu destekleriz, yanlarında oluruz, başarısı için ne gerekiyorsa yaparız. Biz, Yozgat’ı temsil eden bir kuruluşuz. Bu yüzden Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz’’ diye konuştu.