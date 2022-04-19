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Yozgatlılardan büyük buluşma

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi.

19 Nisan 2022 Salı 00:22
Yozgatlılardan büyük buluşma

Düzenlenen iftar programına, Maliye, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Körfez İlçe Başkan Yardımcısı ve üst kurul delege üyesi Gülseren Solmaz Altunal, dernek başkanları, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
'BİRİZ BERABERİZ'
İftar programında birlik ve beraberlik mesajı veren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akal, “Biz Yozgatlılar olarak doğduğumuz yeri hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız da. Bizler Yozgat’ta doğduk ama Kocaeli’nde doyduk. Doğduğumuz yere de doyduğumuz yere de hizmet etmekten ve güzelleştirmekten vazgeçmiyoruz. Birliği sağlamak, örfümüzü ve âdetimizi yeni nesillere aktarmak, güç birliği oluşturmak, doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü kurmak amacıyla 4 yıl önce federasyonumuzu kurduk. Kurulduğumuz günden itibaren gece gündüz demeden çalışmalarda bulunduk. Çok önemli projelere imza attık. Bundan sonra da yeni projelere hep birlikte imza atacağız, hayata geçireceğiz. Ülkemize katma değer katmak amacıyla, vatan millet ve mukaddesat sevdalısı Yozgatlı hemşerilerim, ellerinden gelen gayreti göstermektedir” dedi.
BAĞLARIMIZ KOPMAMALI
Programa katılan Maliye, Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, gurbetteki Yozgatlılara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Kayalar, “Çeşitli nedenlerden dolayı gurbete çıkan ve buralarda işçi ve memur olarak birilerinin yanında çalışan Yozgatlılar, bu gün işveren konumunda bulunmaktadırlar. Yozgatlılar olarak birlik ve beraberlik içinde bulunmak çok önemlidir. Bir birimize sımsıkı sarılmalıyız. Derneklere çok nemli görevler düşüyor. Dernekler, gençleri bir araya getirmeli. Yozgat ile gençlerimizin bağı kopmamalıdır. Yeni yetişen gençlere mutlaka Yozgat kültürünü ve sevgisini vermeliyiz. Gençlik bir araya gelecek ki birlik ve beraberlik olsun. Gençlerin birliği memleket insanımızın birliğini teminatıdır” ifadelerini kullandı.  

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:28
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