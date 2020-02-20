Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119196
ALTIN
314.827
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8638
EURO
6.5622

Yozgatlılar şölene hazır

KOCAELİ Yozgatlılar Federasyonu tarafından Gebze ilçesinde Cumartesi günü akşam düzenlenecek ‘Testi Kebabı’ etkinliği için hazırlıklarını tamamladı.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:31
Yozgatlılar şölene hazır

Federasyon yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi, gece ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a Yozgat ile ilgili bilgi veren dernek yönetimi, bin kişilik testi kebabının ikram edileceği gecede, yöresel sanatçıların sahne alıp, tamamen federasyon bünyesinde oluşturulan folklor ekibinin de gösteride bulunacağını anlattı. Federasyon Başkanı Erol Akalın; ' Yozgat'tan, Yozgat İlçeleri'nden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden önemli isimler geceye katılacaktır. Milletvekilleri ve bakanlarında gecemize katılmasını bekliyoruz. Gece ile ilgili bütün ayrıntılar; masaya yatırıldı; güzel bir gece olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlılar şölene Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BELEDiYE SPONSOR OLDU
BELEDiYE SPONSOR OLDU
Denetime Özdemir de katıldı
Denetime Özdemir de katıldı
Belediye icra takibi başlatıyor
Belediye icra takibi başlatıyor
Oktay’ı bilgilendirdiler
Oktay’ı bilgilendirdiler
Erciyes’in zirvesine çıktılar
Erciyes’in zirvesine çıktılar
Çekerek Belediyesi Araç filosuna takviye
Çekerek Belediyesi Araç filosuna takviye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim