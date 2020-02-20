Yozgatlılar şölene hazır

Federasyon yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi, gece ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a Yozgat ile ilgili bilgi veren dernek yönetimi, bin kişilik testi kebabının ikram edileceği gecede, yöresel sanatçıların sahne alıp, tamamen federasyon bünyesinde oluşturulan folklor ekibinin de gösteride bulunacağını anlattı. Federasyon Başkanı Erol Akalın; ' Yozgat'tan, Yozgat İlçeleri'nden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden önemli isimler geceye katılacaktır. Milletvekilleri ve bakanlarında gecemize katılmasını bekliyoruz. Gece ile ilgili bütün ayrıntılar; masaya yatırıldı; güzel bir gece olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.