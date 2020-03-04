Yozgatlılar Şehitlerimizi andı

Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu dönem Başkanı, İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran da etkinliğe katıldı. Gecede, bölgede bulunan Yozgatlıların kurduğu derneklerin temsilcileri, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Geceye katılanlar, şehitlerimiz için topluca dua okuyup, rahmet diledi. Daha sonra katılımcılara yöresel arabaşı ikramında bulunuldu.