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Yozgatlılar örgütleniyor

Belçika’da yaşayan Yozgatlılar bir araya gelerek federasyon kurdu.

28 Haziran 2020 Pazar 23:32
Yozgatlılar örgütleniyor

GURBETTE yaşayan Yozgatlılar, kendi aralarında toplanıp, birlikte hareket etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belçika’da Zeki Yarol başkanlığında ‘Belçika Yozgatlılar Kültür Federasyonu’ kuruldu. Federasyon ilk yönetim kurulu toplantısını Brüksel’de genel merkez binasında yaptı. Belçika devletinin değişik şehirlerinde ikamet eden Yozgatlıların kurduğu dernekleri bir araya getirerek, ‘Belçika Yozgatlılar Kültür Federasyonu’ ismi altında toplandı.
Zeki Yarol Başkanlığındaki federasyonun yönetiminde ‘Salih Solak, Cengiz Selçuk, Bayram Karakocoğlu, Ümit Yarol, Güven Sicim, Oğuzhan Polat, Sebahattin Ceylan, Yonus Babayiğit, Şenay Yarol, Uğur Yarol, Ömer San, Mükremin Duman, Seyit Ali Arslan, Raşit Hamurcu, Gökhan Çetintaş, Ali Sahin, DuranYarol’ yer aldı.
Başkan Zeki Yarol, "Belçika Yozgatlılar Kültür Federasyonumuz, ülkemize ve içinde yaşadığımız ülkeye ve tüm Avrupa ülkelerine hayırlı olmasını diliyorum. Uzun zamandır kuruluş mücadelesi verdik, kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Yozgatlı hemşehrilerimizle birlikte yöresel kültürümüzü burada doğup büyüyen gençlerimize öğretmek birlik ve beraberliğimizi sürdürmek olacak" dedi.
Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz da, Belçika da Zeki Yarol öncülüğünde kurulan Belçika Yozgatlılar kültür Federasyonu yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, başarı diledi.

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Yozgatlılar örgütleniyor
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