Yozgatlılar kaynaştı

Birlik beraberlik ve tanışma organizasyonuna Ankara’daki Yozgatlılar ilgi gösterdi. Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, SGK Başkanı İsmail Yılmaz, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Taner Demirer, Prof. Dr. Feridun Hakan Özkan, Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Hacı Bayram Üniversitesinden Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Kurban Ünlüönen, Doç. Dr. Mustafa Bostancı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Şamil Öçal katıldı. Yozgatlı bir çok yüksek yargı üyesi, Bürokratlar, kamu çalışanlarının da iştirak ettiği etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma üzerine konuşmalar yapıldı.