Yozgatlılar her yerde

YOZGATLILAR, kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla seslerini duyurup, Yozgat insanını tanıtmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonuna bağlı Almanya Yozgatlı Denekler Federasyonu Başkanı ve DUYKON Hamburg Temsilci Başkanı Salih Çelik, DUYKON Bremen Başkanı Şemsettin Yıkılmaz, Schleswig-Holstein Bölge Başkanı Rıza Atamtürk ile birlikte Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel’e bir nezaket ziyaretinde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yozgatlıların Dünya ve Almanya çapında teşkilatlanma konusundaki yayılımları ile faaliyet programları, hedefleri hakkında bilgi veren Başkan Salih Çelik ve beraberindeki temsilci Başkanları Başkonsolos Yonca Sunel dikkatle dinledi. Sunel, dış ülkelerde Türk Sivil Toplum Kuruluşları varlığını çok önemsediklerini belirterek, Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu’na da çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. Başkan Salih Çelik, Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak başlattıkları teşkilatlanma çalışmaları sonucu, kısa sürede 16 eyalette teşkilatlandıklarını açıkladı.