YOZGATLILAR GURBETTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okta da, programa ‘telekonferans’ sistemi ile katılarak, gurbetteki Yozgatlılarla sohbet etti. Ekinliğe, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ile bazı ilçe belediye başkanları İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Salih Altıntaş, Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Durak Turan Düz, AYF Yozgat Temsilcisi Coşkun Babayiğit de katıldı. Yozgat’tan giden heyet, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz, Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Hansu, Fransa Yozgatlılar Birliği Başkanı Hüseyin Çalişkan tarafından karşılandı. Programa telekonferans sistemi ile katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hemşerileriyle sohbet ederken, Yozgatlıları bir arada birlik ve dayanışma içinde gördüğü için bahtiyar olduğunu söyledi. Oktay, hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki Yozgatlılar ile sonuna kadar birlikte olduklarını vurgulayarak, "Dertleriniz bizim derdimiz, mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Siz iyi olursanız biz iyi oluruz. Sizin tırnağınıza zarar gelirse bu bizim vücudumuzu felç eder, ıstırabını hissederiz. Sık görüşemiyoruz belki ama sıkıntılarınızı takip ediyor, çözümü için çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Maltepe'de bir düğün salonunda düzenlen Yozgatlılar Sahur Buluşması'na da katılarak, ramazan sevincini sahurda hemşerileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Oktay, 17 yıldır bu millete hak ettiği hizmeti sunmanın önemine inanarak yerelde ve merkeze kalkınma, büyüme mücadelesini milletle omuz omuza verdiklerini ifade etti.

