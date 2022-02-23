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Yozgatlılar gecelerde buluştu

İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuza Bağlı Sultangazi Yozgatlılar Derneği, Avcılar Yozgatlılar Derneği, Esenyurt Yozgatlılar Derneği, Kırşehir Çiçekdağ ve çevre köyleri Derneği’nin Düzenlediği tanışma ve buluşma Programlarına İYF Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Maliye Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar da katılım sağladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:56
Yozgatlılar gecelerde buluştu

Programlara Trakya Yozgatlılar Fed Genel Başkanı Burhan Koç, İYF Bağlı Dernek Başkanları,  İlçe Belediye Başkanları, Siyas Parti ilçe başkanları, Yozgatlılar İstanbul’da birlik beraberlik mesajları veren programlar oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Sultangazi Yozgatlılar Dernek Başkanlığına yeni Seçilen Mehmet Koçer, Avcılar Yozgatlılar Dernek Başkanlığına yeni seçilen Yasin Altuğ, Esenyurt Yozgatlılar Derneği Başkanı Sedat Çıtak, Kırşehir Çiçekdağ ve çevreköyleri Dernek Başkanı Cemil Ceylan ve Yönetim Kurullarını tebrik ediyor; başarılar diliyoruz. Yaşadığımız ve bulunduğumuz bölgelerde Yozgatlıların sesi ve memleketimizin temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Dernek başkanlarımız, yönetim kurulları ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor daha büyük organizasyonlar ile daha büyük kitlelere ulaşmaya gayret edeceğiz’’ dedi.

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