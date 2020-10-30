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Yozgatlılar gazete çıkardı

BAŞKENT Ankara’da uzun yıllar ulusal yayın yapan gazetelerde görev üstlenen hemşehrimiz Umut Çevik, ‘Güzel Ankaram’ isimli haftalık gazeteyi çıkartmaya başladı.

30 Ekim 2020 Cuma 00:25
Yozgatlılar gazete çıkardı

Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde uzun süre görev yapan, emekli olduktan sonra köşesine çekilen Umut Çevik, son dönemlerde Ankara’da ihtiyaç duyulan farklı bir gazeteyi yayın hayatına sokarak gidermeye çalışıyor. Umut Çevik’in sahipliğini üstlendiği gazeteye Ankara’da yaşayan, yine Günaydın, Türkiye gazetesi ile birlikte yerel gazetelerde de görev yapan hemşehrimiz Dursun Erkılıç da yazı ve haberleriyle destek veriyor. Haftalık yayın hayatına başlatılan ‘Güzel Ankaram’ gazetesine uzun ömürler, hemşehrilerimiz Umut Çevik ve Dursun Erkılıç’a da başarılar temenni ederiz. 

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Yozgatlılar Gazete çıkardı
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