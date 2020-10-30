Yozgatlılar gazete çıkardı

Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde uzun süre görev yapan, emekli olduktan sonra köşesine çekilen Umut Çevik, son dönemlerde Ankara’da ihtiyaç duyulan farklı bir gazeteyi yayın hayatına sokarak gidermeye çalışıyor. Umut Çevik’in sahipliğini üstlendiği gazeteye Ankara’da yaşayan, yine Günaydın, Türkiye gazetesi ile birlikte yerel gazetelerde de görev yapan hemşehrimiz Dursun Erkılıç da yazı ve haberleriyle destek veriyor. Haftalık yayın hayatına başlatılan ‘Güzel Ankaram’ gazetesine uzun ömürler, hemşehrilerimiz Umut Çevik ve Dursun Erkılıç’a da başarılar temenni ederiz.