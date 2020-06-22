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Yozgatlılar dayanışması

Kocaeli’nde bulunan Yozgatlılar, kendi aralarında kaynaşarak, dayanışmada bulunmaya devam ediyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 01:24
Yozgatlılar dayanışması

KOCAELİ Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı’na seçilen Eğitimci Salih Ata’yı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Yozgat’ın sembolü konumunda bulunan Saat Kulesi’nin özel işlenmiş tablosunu hediye eden Erol Akalın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akalın, Kocaeli genelinde bulunan Yozgatlıları bir çatı altında toplamak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek amacıyla 8 derneğin bir araya gelmesi ile Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nu kurduklarını belirterek, ‘’Kurulduğumuz günden itibaren faaliyetlerimize başladık. Birlik ve beraberlik bizim için önemlidir. Birlik olacağız. Güçlü olacağız. Bulunduğumuz yere hizmet edeceğiz, memleketimizi asla unutmayacağız. Kültürümüzü yaşatacağız. Birimizin derdi, hepimizin derdi olacak. Birimizin sevinci hepimizin sevinci olacaktır. Güçlü ve birlik içinde olursak, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yok. Yaptığımız etkinliklerle Kocaeli genelinde ses getirdik. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde gece-gündüz demeden bu ülkeye, bu millete hizmet edeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlılar Dayanışması
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