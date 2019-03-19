Yozgatlılar buluştu

Etkinlikte bazı siyasetçiler ve Yozgatlılar bir araya geldi.

Gölbaşı Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı.

Etkinlikte konuşan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, devleti yönetecek kadroların ehil insanlardan oluşması gerektiğini belirtti.

"Ben de elbette Cumhur İttifakına oy istiyorum" diyen Çiçek, "Büyükşehirde Mehmet Özhaseki'ye, burada Ramazan Şimşek'e oy istiyorum. Ama bu söylediğim gerekçe ile istiyorum. Bu arkadaşları daha iyi gördüğüm için istiyorum. Babamın oğlu olduğu için değil, basit bir kısım gerekçelerle değil, devlet işinin bir ehliyet olduğunu ve ehli insanlarla Türkiye'nin bir yerden bir yere gidebileceğini düşündüğüm için istiyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Mehmet Özhaseki'nin tecrübesiyle ön plana çıktığını belirterek, Yozgatlılardan Özhaseki’ye destek istedi.

Gölbaşı Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Karakurt da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Biz birliğimizi ve beraberliğimiz koruduğumuz müddetçe Cenab-ı Allah asla bizi yalnız bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Yozgatlılar birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.

