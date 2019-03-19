Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104595
ALTIN
229.332
DOLAR
5.4631
STERLİN
7.2504
EURO
6.1893

Yozgatlılar buluştu

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yozgatlılar arabaşı etkinliğinde buluştu.

Yozgatlılar buluştu

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yozgatlılar arabaşı etkinliğinde buluştu.

19 Mart 2019 Salı 00:00
3 Okunma
Yozgatlılar buluştu

Etkinlikte bazı siyasetçiler ve Yozgatlılar bir araya geldi.
Gölbaşı Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı.
Etkinlikte konuşan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, devleti yönetecek kadroların ehil insanlardan oluşması gerektiğini belirtti.
"Ben de elbette Cumhur İttifakına oy istiyorum" diyen Çiçek, "Büyükşehirde Mehmet Özhaseki'ye, burada Ramazan Şimşek'e oy istiyorum. Ama bu söylediğim gerekçe ile istiyorum. Bu arkadaşları daha iyi gördüğüm için istiyorum. Babamın oğlu olduğu için değil, basit bir kısım gerekçelerle değil, devlet işinin bir ehliyet olduğunu ve ehli insanlarla Türkiye'nin bir yerden bir yere gidebileceğini düşündüğüm için istiyorum" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Mehmet Özhaseki'nin tecrübesiyle ön plana çıktığını belirterek, Yozgatlılardan Özhaseki’ye destek istedi.
Gölbaşı Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Karakurt da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Biz birliğimizi ve beraberliğimiz koruduğumuz müddetçe Cenab-ı Allah asla bizi yalnız bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında Yozgatlılar birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Konut alamıyoruz
Konut alamıyoruz
Duygu ve coşku bir arada
Duygu ve coşku bir arada
Şehitlikte tören
Şehitlikte tören
Kızılay’dan ziyaret
Kızılay’dan ziyaret
Karakaya anlattı
Karakaya anlattı
Alperenler unutmadı
Alperenler unutmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim